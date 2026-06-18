Царукян рассказал, что носит при себе в США оружие

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что носит при себе в США оружие для самообороны.

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— В Лос-Анджелесе не всегда комфортно ходить без ствола.

— В некоторых районах — да. Очень много преступников со стволами. Просто так выходят и ствол наставляют тебе в голову, раздевают. Знакомые очень много раз сталкивались [с этим]. Из ресторана вышли и ко лбу пистолеты приставили, сказали часы снимать. А они стоят $ 100 тыс. Сняли и отдали. Был случай, когда стреляли вообще в Беверли Хиллс.

— А какое у тебя оружие?

— Пистолет Glock. Здесь в этом плане легко, в России чуть тяжело, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».