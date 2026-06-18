Царукян: Шара Буллет никогда не будет чемпионом в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян оценил перспективы популярного бойца UFC, выступающего в среднем весе (до 84 кг), соотечественника Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

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«Он никогда не будет чемпионом [в UFC]. Просто будет закатывать хорошие бои, делать шоу. Его будут ставить в основном [на турниры] в Абу-Даби, в Азербайджане. Довольно эпатажный, зрелищный боец. Может в топ-10 будет, удержится. Без борьбы очень тяжело удержаться [в топе] и стать чемпионом», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «ВПИСКА».