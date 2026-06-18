Перейра отказался обжаловать исход боя с Ганом, заявив о намерении провести реванш с ним

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра намекнул, что отошёл от идеи обжалования решения в бою с французом Сирилем Ганом, заявив также о намерении провести с ним реванш. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Подавать апелляцию всё же не имеет смысла. Если Сириль чемпион, пусть остаётся им. Всё, чего я хочу — это реванш. Хочу получить возможность подраться честно, по правилам. Выйти и показать всё людям», — приводит слова Перейры журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.