Пимблетт: хотел бы провести реванш с Гейджи. А если нет, готов сразиться с Макгрегором

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что хотел бы провести реванш с новоиспечённым обладателем пояса UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи или подраться с известным ирландцем Конором Макгрегором.

«Я бы очень хотел провести реванш с Гейджи и завоевать пояс. В первом бою произошло много такого, на что рефери должен был обратить внимание, но так и не сделал этого. А если нет, как я слышал, у Макгрегора после этого [поединка с Холлоуэем] по контракту остался только один бой. Я бы с удовольствием сразился с Конором до конца года», — приводит слова Пимблетта портал Sky Sports.