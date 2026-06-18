Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт: хотел бы провести реванш с Гейджи. А если нет, готов сразиться с Макгрегором

Пимблетт: хотел бы провести реванш с Гейджи. А если нет, готов сразиться с Макгрегором
Комментарии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что хотел бы провести реванш с новоиспечённым обладателем пояса UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи или подраться с известным ирландцем Конором Макгрегором.

«Я бы очень хотел провести реванш с Гейджи и завоевать пояс. В первом бою произошло много такого, на что рефери должен был обратить внимание, но так и не сделал этого. А если нет, как я слышал, у Макгрегора после этого [поединка с Холлоуэем] по контракту остался только один бой. Я бы с удовольствием сразился с Конором до конца года», — приводит слова Пимблетта портал Sky Sports.

Материалы по теме
Гейджи — великий. В 37 лет остановил главную суперзвезду UFC
Гейджи — великий. В 37 лет остановил главную суперзвезду UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android