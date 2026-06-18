Алекс Перейра ответил, когда хочет провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра ответил, когда хочет провести следующий бой под баннером североамериканской лиги.

«Получил дисквалификацию [от медицинской комиссии штата на участие в боях] сроком на 60 дней. Сначала мне необходимо отбыть этот срок. Но, как мне кажется, сентябрь — хорошее время для возвращения. К тому времени дисквалификация закончится, и я смогу пройти полноценный тренировочный сбор, чтобы как следует подготовиться. Думаю, сентябрь — хороший вариант», — приводит слова Перейры аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.