Комиссия отклонила апелляцию Верхувена на действия рефери в бою с Усиком

Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен рассказал, что его апелляция на действия рефери в бою с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком была отклонена. Их поединок прошёл 24 мая в Египте и завершился победой представителя Украины нокаутом в 11-м раунде.

«24 мая мы подали официальный протест, поскольку искренне считали, что существуют серьёзные вопросы относительно того, как был остановлен бой. 16 июня мы получили решение комиссии. В постановлении подтверждалось, что гонг, оповещающий об окончании 11-го раунда, прозвучал ещё до того, как рефери физически остановил бой. Официальный хронометрист подтвердил это. Врач у ринга также подтвердил, что после боя у меня не было признаков спутанности сознания или дезориентации. По мнению комиссии, ни один из этих выводов не изменил исход боя.

Послушайте, речь никогда не шла, чтобы принизить заслуги Александра. Он один из величайших бойцов этого поколения, испытываю к нему огромное уважение за всё, чего он достиг. Больше всего меня поразило, что после 11 незабываемых раундов на одной из самых больших и эпических арен мира, история просто остановилась, не дойдя до конца. У Александра был сильный момент. Он хорошо меня поймал, вы могли почувствовать, как изменилось напряжение в бою. Так бывает на этом уровне. Импульс может измениться в одно мгновение. На протяжении моей карьеры были моменты, когда люди думали, что всё кончено. В многочисленных боях за титул чемпиона мира я находил способы переломить ситуацию и уйти с поднятой рукой. Таков мой характер. Никогда не сдаваться и всегда верить, что всё ещё не кончено, пока не прозвучит гонг. Без каламбура! Искренне верю, что каждый заслужил шанс увидеть, как должен был закончиться этот бой», — приводит слова Верхувена портал MMA Mania.