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«Давай закончим историю, я буду готов». Верхувен призвал Усика провести реванш

«Давай закончим историю, я буду готов». Верхувен призвал Усика провести реванш
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Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен призвал непобеждённого 39-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика провести реванш. Их поединок прошёл 24 мая в Египте и завершился победой представителя Украины нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Болельщикам не дали 12-го раунда. После всего, что мы оба вложили в этот бой, они заслуживали увидеть, чем всё закончится. У меня так и не было возможности узнать, был бы это один из тех вечеров, которые у меня были раньше в кикбоксинге. А Александру не дали возможности закончить бой так, чтобы никто не мог это оспорить. Поэтому для меня вывод очень прост. Давайте закончим эту историю и дадим болельщикам немедленный реванш! Решение ответило на юридические вопросы, но оставило ещё один вопрос, который не давал покоя многим с того вечера: как должна была закончиться эта история? Я буду готов, Александр», — приводит слова Верхувена портал MMA Mania.

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