Николай Коваленко дал прогноз на бой Ислама Махачева и Иана Гарри

Боец RCC Николай Коваленко поделился прогнозом о предстоящем поединке 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

«Я считаю, что сейчас в дивизионе, где правит Ислам Махачев, ярко выраженного конкурента не имеется, кто может оказать ему достойную оппозицию. Поэтому считаю, что Ислам уверенно и хладнокровно заберёт победу в этом противостоянии», — сказал Коваленко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. В своём профессиональном рекорде ирландец имеет 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.