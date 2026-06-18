Как закончится бой Ислама Махачева и Иана Гарри?

В среду, 17 июня, пресс-служба промоушена UFC объявила о том, что 34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведёт следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. «Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос, как завершится поединок между бойцами.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.