PFL во второй раз отменила турнир в Саудовской Аравии из-за военного конфликта

Пресс-служба промоушена Professional Fighters League (PFL) объявила об отмене турнира PFL MENA 10, который должен был состояться в пятницу в спортивном зале King Abdullah Sports City Stadium в Джидде, Саудовская Аравия.

В данный момент на Ближнем Востоке происходит военный конфликт.

«Мероприятие перенесено до дальнейшего уведомления. Для проведения PFL MENA в данный момент оцениваются возможные будущие даты. Промоушен предоставит обновления, как только появится дополнительная информация.

Решение основано на внутренних операционных соображениях и готовности к мероприятию, поскольку мы продолжаем обеспечивать высочайшие стандарты проведения. Мы остаёмся приверженными проведению PFL MENA в Джидде и с нетерпением ждём возможности приветствовать болельщиков на том, что обещает стать ещё одним захватывающим вечером смешанных единоборств мирового класса», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте промоушена.

Эта отмена стала второй подряд для PFL MENA в Саудовской Аравии. PFL MENA 8 была запланирована на 8 мая, но также была отменена.

Следующее мероприятие PFL состоится в основной серии. PFL San Diego пройдёт 27 июня на Pechanga Arena San Diego, и его главным событием станет бой Эй Джей Макки против Салата Исбулаева.