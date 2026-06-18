АСА 204: результаты взвешивания бойцов. Шлеменко оказался легче Дипчикова

В четверг, 18 июня, в Омске прошла церемония взвешивания участников турнира АСА 204, который состоится в пятницу, 19 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты взвешивания ACA 204:

Александр Шлеменко (84,50 кг) — Никола Дипчиков (84,75 кг);

Евгений Гончаров (121,15 кг) — Хадис Ибрагимов (120,60 кг);

Алексей Шуркевич (77,95 кг) — Черси Дудаев (77,75 кг);

Мухумат Вахаев (120,70 кг) — Антон Вязигин (119,85 кг);

Руслан Шамилов (84,90 кг) — Дмитрий Арышев (84,75 кг);

Александр Грозин (67,75 кг — перевес 0,95 кг) — Глеб Хабибуллин (66,75 кг);

Александр Матмуратов (71, 30 кг) — Магомед Сулумов (71, 30 кг);

Сулим Баталов (94,00 кг) — Леонардо Сильва (93,40 кг);

Артём Фролов (84,75 кг) — Марк Хьюм (84, 20 кг);

Шамиль Абдулаев (93,60 кг) — Руслан Габараев (93,65 кг);

Оганес Восканян (78,05 кг) — Николай Алексахин (77,80 кг);

Нашхо Галаев (66,35 кг) — Висенте Варгас (66,45 кг);

Владимир Васильев (84,90 кг) — Владислав Янковский (84,65 кг);

Эльдар Мунапов (62,15 кг) — Вячеслав Свищев (62,05 кг);

Александр Трескин (71,15 кг) — Валерий Дашкевич (71,10 кг);

Ахмед Магомедов (70,90 кг) — Тамерлан Темиров (71,60 кг — перевес 0,30 кг).