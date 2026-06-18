Махачев — о Гарри: как может человек трэш-током заниматься, проиграв вчера-позавчера?

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о трэш-токе своего будущего соперника и первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри.

— Если отбросить в сторону трэш-ток от Иана Гарри, как бы ты оценил его в роли претендента? В чём он опасен?

— Какой трэш-ток? Как может человек вообще трэш-током заниматься, проиграв вчера-позавчера? Мне вообще без разницы на его трэш-ток. Просто может в этом и есть польза, но это меня никак ничем не цепляет, — сказал Махачев на YouTube-канале Red Corner MMA.

Поединок между бойцами пройдёт в августе на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.