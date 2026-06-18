Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев — о Гарри: как может человек трэш-током заниматься, проиграв вчера-позавчера?

Махачев — о Гарри: как может человек трэш-током заниматься, проиграв вчера-позавчера?
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о трэш-токе своего будущего соперника и первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри.

— Если отбросить в сторону трэш-ток от Иана Гарри, как бы ты оценил его в роли претендента? В чём он опасен?
— Какой трэш-ток? Как может человек вообще трэш-током заниматься, проиграв вчера-позавчера? Мне вообще без разницы на его трэш-ток. Просто может в этом и есть польза, но это меня никак ничем не цепляет, — сказал Махачев на YouTube-канале Red Corner MMA.

Поединок между бойцами пройдёт в августе на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

Материалы по теме
Опрос
Как закончится бой Ислама Махачева и Иана Гарри?
Материалы по теме
Махачев идёт по стопам Хабиба? Ислама ждёт защита титула против яркого ирландца
Махачев идёт по стопам Хабиба? Ислама ждёт защита титула против яркого ирландца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android