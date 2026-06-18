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Фото: Делла Маддалена помогает Максу Холлоуэю подготовиться к бою с Конором Макгрегором

Фото: Делла Маддалена помогает Максу Холлоуэю подготовиться к бою с Конором Макгрегором
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В социальных сетях появились фотографии из тренировочного лагеря бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американца Макса Холлоуэя перед поединком с 37-летним легендарным ирландцем и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгреор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Фото: Из личного архива Макса Холлоуэя

В лагерь Холлоуэя прибыл бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена.

Фото: Из личного архива Макса Холлоуэя

Поединок Конора и Макса возглавит кард турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США, в ночь на 12 июля.

Фото: Из личного архива Макса Холлоуэя

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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