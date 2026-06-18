Фото: Делла Маддалена помогает Максу Холлоуэю подготовиться к бою с Конором Макгрегором

В социальных сетях появились фотографии из тренировочного лагеря бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американца Макса Холлоуэя перед поединком с 37-летним легендарным ирландцем и первым двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Фото: Из личного архива Макса Холлоуэя

В лагерь Холлоуэя прибыл бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена.

Фото: Из личного архива Макса Холлоуэя

Поединок Конора и Макса возглавит кард турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США, в ночь на 12 июля.

Фото: Из личного архива Макса Холлоуэя

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.