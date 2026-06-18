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Забит Магомедшарипов в Москве проведёт схватку с Дэном Хукером по бразильскому джиу-джитсу

Забит Магомедшарипов в Москве проведёт схватку с Дэном Хукером по бразильскому джиу-джитсу
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Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов проведёт схватку по бразильскому джиу-джитсу с австралийским бойцом лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэном Хукером на турнире, который пройдёт 5 июля в Москве, о чём сообщила пресс-служба промоушена АСВ JJ.

Фото: АСВ JJ

Забиту Магомедшарипову 35 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2017-го по 2019-й выступал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

Хукер в своём последнем поединке в UFC техническим нокаутом проиграл представителю Франции Бенуа Сен-Дени.

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