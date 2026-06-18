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«Самый безумный опыт работы». Комментатор UFC — о турнире в Белом доме

«Самый безумный опыт работы». Комментатор UFC — о турнире в Белом доме
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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался об опыте работы на турнире UFC White House — Freedom 250.

«На этом турнире всё было идеально. Температура была идеальной. А я очень беспокоился об этом. Я действительно переживал, что этим парням придётся драться в жару, но это вообще не стало проблемой. Казалось, что было около 20°C, и шторм просто чудесным образом обошёл Белый дом. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что отвело шторм, или это была просто случайная удача. Это могло быть и то, и другое. Но все мои страхи по поводу погоды, которая могла помешать, были напрасны.

Масштаб мероприятия… Я знаю, люди видели это по телевизору, и это выглядело безумно. Но масштаб мероприятия, когда ты там вживую… это просто безумно. Я гиперболичный человек. Я всегда говорю: «Это величайшее, это потрясающе», но это самый безумный опыт за мои 20 с лишним лет комментирования единоборств», — сказал Роган на YouTube-канале JRE Clips.

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