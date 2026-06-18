«Посмотрите на Причарда Колона». Перейра призвал отреагировать на удары по затылку от Гана

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о запрещённых ударах по затылку со стороны Сириля Гана в проигранном поединке на турнире в Белом доме.

«Посмотрите на ситуацию с боксёром Причардом Колоном, например, ребята. Он обречён на всю оставшуюся жизнь. У меня разрывается сердце, когда я вижу что-то подобное, потому что мы говорим о чьей-то жизни — о жизни человека, которая была разрушена из-за таких вещей. Я думаю, пора положить этому конец.

В октябре 2015 года американский боксёр Причард Колон получил тяжелейшую травму мозга в бою с Терреллом Уильямсом. Из-за регулярных запрещенных ударов по затылку у спортсмена началось кровоизлияние. Он перенёс операцию, провел в коме 221 день и остался инвалидом.

В конце концов, я просто пытаюсь предотвратить подобные инциденты, чтобы это не стало чем-то серьёзным и регулярным поведением. Ведь что будет происходить в октагоне, если это превратится в стратегию? Они знают, что рефери не останавливают, так что они переводят соперников, сбивают их с ног и просто продолжают наносить тяжёлые удары по затылку, пока с кем-нибудь не случится что-то максимально плохое», — приводит слова Перейры издание MMAJunkie.