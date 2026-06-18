«За полгода не научиться бороться». Ислам Махачев — о подготовке Иана Гарри

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался о подготовке своего будущего соперника и первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри к очному поединку, который пройдёт в августе на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

— Вот Иан отрабатывал защиту от проходов. Надо ли тебе отрабатывать, я не знаю, стойку для того, чтобы в случае чего?...

— Проходы надо отрабатывать больше. Я уже говорил и повторю, что это так не работает. За три-четыре, да за полгода невозможно бороться научиться. Да, этот Маддалена тоже очень много отрабатывал, кого-то привлекал там, с кем готовился. Пять попыток и пять переворотов было в этом бою, — сказал Махачев на YouTube-канале Red Corner MMA.