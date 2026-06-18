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Рамазанов: Гарри очень опасен для Махачева. Длинные рычаги, отлично пользуется габаритами

Рамазанов: Гарри очень опасен для Махачева. Длинные рычаги, отлично пользуется габаритами
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Боец ММА Шамиль Рамазанов прокомментировал анонс поединка между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри.

«Махачев для меня выглядит фаворитом в этой паре. Но это ни в коем случае не миссматч, как многие думают. Гарри очень опасен. У него длинные рычаги, он отлично пользуется габаритами. В стойке с ним лучше не заигрываться. Понятно, что партер у Махачева на другом уровне, но Гарри неплохо защищается от борьбы. При этом я уверен, что Ислам всё-таки продавит его и переведёт. А дальше будет как обычно. Доминирование в партере и возможный финиш раунде в третьем», — сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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