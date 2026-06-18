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«100% не будет судить мои бои». Алекс Перейра — о рефери Хёрбе Дине

«100% не будет судить мои бои». Алекс Перейра — о рефери Хёрбе Дине
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о видео, которое выложил рефери Хёрб Дин, обслуживавший его поединок с Сирилем Ганом на турнире в Белом доме за временное чемпионство в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Для начала, он делает полную противоположность тому, что показал в своём видео. Он показал на том видео объяснение правил, однако не следовал собственным же предписаниям, о которых говорил. У Хёрба есть история подобных ошибок. У него были хорошие времена. Люди отзываются о нём хорошо, но в то же время у него есть целая история ошибок, как у любого человека на работе. Возможно, у него были хорошие моменты, но он стареет и ему становится немного некомфортно. Он просто становится немного более раздражительным. Думаю, все уже достаточно этого насмотрелись. Возможно, его время вышло. Потому что когда ты имеешь дело с такими вещами, а говорю не только о боях… Это начинает становиться угрожающей жизни ситуацией. Кто-то может рисковать не просто результатом боя, а своей жизнью от таких ударов.

Я могу драться ещё какое-то время. Мы не знаем, как долго. В конце концов я уйду на пенсию. Я сейчас говорю про новое поколение бойцов, про людей, которые придут в будущем. Это может закончиться очень плохо. Думаю, все уже достаточно насмотрелись на Хёрба Дина. Мы не знаем, должен ли он вообще продолжать работать на этом месте. Он стал слишком комфортно себя чувствовать, и он просто продолжает делать всё новые и новые ошибки. На 100% могу сказать — он больше не будет судить мои бои», — приводит слова Перейры MMAJunkie.

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