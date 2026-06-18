Видео: рефери Дин объяснил Перейре, почему Ган не наносил запрещённых ударов в бою

55-летний американский профессиональный рефери по смешанным боевым искусствам и бывший боец ММА Херб Дин опубликовал видеоролик после недовольства его действиями со стороны бывшего чемпиона в двух весовых категориях Алекса Перейры в проигранном бразильцем поединке с Сирилем Ганом.

«Отвечу на некоторые комментарии и критику, чтобы объяснить правило о запрещённых ударах и почему я так отсудил данный бой. Для начала хочу сказать, что уважаю обоих бойцов, Гана и Перейру – это был потрясающий бой. А теперь обсудим правило о запрещённых ударах по затылку.

Вся проблема в том, что мы трактуем его не так, как в боксе. Мы в основном фокусируемся на шее и позвоночнике, куда удары в принципе запрещены. Что касается непосредственно затылка, то запрещённая область для ударов – по одному дюйму в каждую сторону от центральной оси черепа. Таким образом, по шее бить нельзя… Надеюсь, для вас это было наглядно и прояснило данную ситуацию», — сказал Дин в видеоролике.