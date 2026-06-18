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Видео: рефери Дин объяснил Перейре, почему Ган не наносил запрещённых ударов в бою

Видео: рефери Дин объяснил Перейре, почему Ган не наносил запрещённых ударов в бою
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55-летний американский профессиональный рефери по смешанным боевым искусствам и бывший боец ММА Херб Дин опубликовал видеоролик после недовольства его действиями со стороны бывшего чемпиона в двух весовых категориях Алекса Перейры в проигранном бразильцем поединке с Сирилем Ганом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Отвечу на некоторые комментарии и критику, чтобы объяснить правило о запрещённых ударах и почему я так отсудил данный бой. Для начала хочу сказать, что уважаю обоих бойцов, Гана и Перейру – это был потрясающий бой. А теперь обсудим правило о запрещённых ударах по затылку.

Вся проблема в том, что мы трактуем его не так, как в боксе. Мы в основном фокусируемся на шее и позвоночнике, куда удары в принципе запрещены. Что касается непосредственно затылка, то запрещённая область для ударов – по одному дюйму в каждую сторону от центральной оси черепа. Таким образом, по шее бить нельзя… Надеюсь, для вас это было наглядно и прояснило данную ситуацию», — сказал Дин в видеоролике.

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