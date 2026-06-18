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Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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19 июня в Омске на «G-Drive Арене» состоится турнир по смешанным единоборствам – ACA 204, в главном бою которого бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сразится с болгарином Николой Дипчиковым. Начало мероприятия запланировано на 15:00 мск.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Никола Дипчиков

Трансляция всего турнира ACA 204 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Шторм возвращается в клетку после поражения от Владислава Ковалёва. Реванш с Белазом, как и первый бой, получился проигрышным. Дипчиков свой последний поединок также проиграл.

В соглавном бою вечера состоится битва двух россиян — Евгений Гончаров сразится с Хадисом Ибрагимовым.

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