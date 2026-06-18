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Хабиб Нурмагомедов назвал тройку главных фаворитов ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов назвал тройку главных фаворитов ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе и член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал тройку главных фаворитов чемпионата мира по футболу – 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Своё мнение боец высказал в интервью Okko Sport.

Тройка главных фаворитов ЧМ-2026, по мнению Нурмагомедова:

1. Сборная Германии.

2. Сборная Нидерландов.

3. Сборная Испании.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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