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Топурия и Перейра получили шестимесячные медицинские отстранения после UFC Freedom 250

Топурия и Перейра получили шестимесячные медицинские отстранения после UFC Freedom 250
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия и бывший чемпион в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра получили 180-дневные медицинские отводы после турнира Freedom 250 в Белом доме. Им потребуется разрешение челюстно-лицевых хирургов для возвращения в октагон. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Топурия, уступивший Джастину Гейджи техническим нокаутом после четвёртого раунда, отстранён на 180 дней. Аналогичный срок получил и сам Гейджи, которому предстоит пройти обследование правого запястья и левого колена.

Шестимесячное отстранение также получил Перейра после поражения нокаутом от Сириля Гана. Бразильцу потребуется пройти компьютерную томографию лицевой области. При этом Ган избежал серьёзных последствий и получил лишь обязательный восьмидневный отдых.

Среди других заметных решений комиссии — 180-дневное отстранение Айманна Захаби, а также возможные длительные паузы для Стива Гарсии и Диего Лопеса, которым необходимо пройти дополнительное медицинское обследование. Остальные участники турнира получили стандартные сроки восстановления от четырёх до 60 дней.

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