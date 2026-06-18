«С днём рождения. Я нокаутировал канадца для тебя». О’Мэлли — Трампу после боя с Захаби

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли раскрыл, что сказал президенту США Дональду Трампу после своей победы нокаутом над канадцем Айманном Захаби на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме (Вашингтон, США).

«Я сказал: «С днём рождения. Я нокаутировал канадца для тебя», — приводит слова О’Мэлли Breaking 911 в социальной сети Х.

В главном поединке вечера встретились испано-грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи. Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон, и у него были проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Гейджи забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.