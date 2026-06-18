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«С днём рождения. Я нокаутировал канадца для тебя». О’Мэлли — Трампу после боя с Захаби

«С днём рождения. Я нокаутировал канадца для тебя». О’Мэлли — Трампу после боя с Захаби
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли раскрыл, что сказал президенту США Дональду Трампу после своей победы нокаутом над канадцем Айманном Захаби на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме (Вашингтон, США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Шон О'Мэлли (W) — Айманн Захаби
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
TKO
Айманн Захаби

«Я сказал: «С днём рождения. Я нокаутировал канадца для тебя», — приводит слова О’Мэлли Breaking 911 в социальной сети Х.

В главном поединке вечера встретились испано-грузин Илия Топурия и американец Джастин Гейджи. Бой завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. После третьего раунда Илия получил огромный урон, и у него были проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. Гейджи забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.

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