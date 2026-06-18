Адесанья — Царукяну: чтобы быть на вершине, нельзя постоянно тусоваться со стримерами

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья посоветовал второму номеру рейтинга UFC в лёгком весе Арману Царукяну ограничить медиаактивность и меньше времени проводить со стримерами, чтобы достичь вершины в смешанных единоборствах.

«Его стримы… Вы знаете, он понимает, как тренироваться, понимает, что нужно делать. Но чтобы быть на самой-самой вершине, нельзя постоянно тусоваться со стримерами. Ты должен быть в зале. Как минимум тебе нужно быть настолько активным, насколько это возможно», – сказал Адесанья в подкасте Деметриуса Джонсона на YouTube.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019-го.