Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья — Царукяну: чтобы быть на вершине, нельзя постоянно тусоваться со стримерами

Адесанья — Царукяну: чтобы быть на вершине, нельзя постоянно тусоваться со стримерами
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья посоветовал второму номеру рейтинга UFC в лёгком весе Арману Царукяну ограничить медиаактивность и меньше времени проводить со стримерами, чтобы достичь вершины в смешанных единоборствах.

«Его стримы… Вы знаете, он понимает, как тренироваться, понимает, что нужно делать. Но чтобы быть на самой-самой вершине, нельзя постоянно тусоваться со стримерами. Ты должен быть в зале. Как минимум тебе нужно быть настолько активным, насколько это возможно», – сказал Адесанья в подкасте Деметриуса Джонсона на YouTube.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019-го.

Материалы по теме
Царукян выиграл $ 5,7 млн на победе Гейджи в бою с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android