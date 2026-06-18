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Реванш Богдана Гуськова и Яна Блаховича пройдёт 1 августа на UFC в Белграде

Реванш Богдана Гуськова и Яна Блаховича пройдёт 1 августа на UFC в Белграде
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Реванш узбекистанского полутяжеловеса Богдана Гуськова и бывшего чемпиона UFC поляка Яна Блаховича состоится 1 августа на турнире UFC Fight Night 283 в Белграде.

Фото: UFC Eurasia

Первый бой соперников прошёл в декабре 2025 года на UFC 323 и завершился ничьей решением большинства судей. Изначально реванш был запланирован на 9 мая на UFC 328, но Блахович снялся из-за разрыва мениска колена, полученного на тренировке.

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы, одно поражение и одна ничья.

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