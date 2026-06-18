Появилось фото Илии Топурии после госпитализации с травмами лица

Появилась фотография бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, сделанная в больнице после боя с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 14 июня на Южной лужайке Белого дома. Снимок был опубликован телеграм-каналом Captain Hardcore со ссылкой на подписчика.

Фото: Из личного архива Илии Топурии

Бой Илии и Джастина завершился после четвёртого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. Уже после третьего отрезка у испанца появились серьёзные проблемы со зрением. К концу четвёртого ситуация усугубилась. Джастин Гейджи забрал полноценный чемпионский пояс в лёгком весе.