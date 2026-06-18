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Усман Нурмагомедов: для меня важнее всего наследие. Деньги — на втором месте

Усман Нурмагомедов: для меня важнее всего наследие. Деньги — на втором месте
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Чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов объяснил, чем будет руководствоваться при рассмотрении предложений от организаций после истечения текущего контракта. По словам бойца, деньги не являются главным приоритетом в его жизни.
«Самое важное для меня – наследие. Деньги – на втором месте. Я думаю, что это два в одном. Конечно, деньги важны. Сейчас, когда всё так дорого, а у тебя большая семья, нужно думать не только о себе, но и о людях вокруг. Посмотрим, что будет», – приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Напомним, 1 августа в Нью-Йорке (США) Нурмагомедов проведёт защиту против американца Арчи Колгана.

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