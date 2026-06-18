Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В партере выжить он не сможет». Хавьер Мендес — о бое Ислама Махачева и Иана Гарри

«В партере выжить он не сможет». Хавьер Мендес — о бое Ислама Махачева и Иана Гарри
Комментарии

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, оценил шансы Иана Гарри в бою со своим подопечным.

«В стойке он может неплохо смотреться с Исламом, потому что у него длинные руки, он хитрый и всё такое. А вот в партере… Ну, неплохо, но выжить там, по-моему, не сможет. То есть, ладно, может, и продержится пять раундов, однако в партере он не возьмёт верх над Исламом. В этом я уверен на 100%. В стойке он довольно хитрый, так что один удар может всё изменить. Один удар ногой, один удар кулаком — и ситуация уже совсем другая.

Но в партере я не вижу, чтобы он доминировал. Я думаю, что он, возможно, просто продержится, я могу себе это представить. Однако, с другой стороны, его защита от тейкдаунов приличная, но не настолько хороша, чтобы помешать Исламу перевести его.

Однако, опять же, знаете, иногда мы выходим в октагон и решаем, что будем действовать с Исламом по одному плану, а в следующем раунде вдруг говорим: «Ладно, переводи его сейчас», или, наоборот, в следующем раунде переходим в стойку», — заявил Мендес в подкасте Submission Radio.

Сейчас читают:
«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева
«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android