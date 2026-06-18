«В партере выжить он не сможет». Хавьер Мендес — о бое Ислама Махачева и Иана Гарри

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, оценил шансы Иана Гарри в бою со своим подопечным.

«В стойке он может неплохо смотреться с Исламом, потому что у него длинные руки, он хитрый и всё такое. А вот в партере… Ну, неплохо, но выжить там, по-моему, не сможет. То есть, ладно, может, и продержится пять раундов, однако в партере он не возьмёт верх над Исламом. В этом я уверен на 100%. В стойке он довольно хитрый, так что один удар может всё изменить. Один удар ногой, один удар кулаком — и ситуация уже совсем другая.

Но в партере я не вижу, чтобы он доминировал. Я думаю, что он, возможно, просто продержится, я могу себе это представить. Однако, с другой стороны, его защита от тейкдаунов приличная, но не настолько хороша, чтобы помешать Исламу перевести его.

Однако, опять же, знаете, иногда мы выходим в октагон и решаем, что будем действовать с Исламом по одному плану, а в следующем раунде вдруг говорим: «Ладно, переводи его сейчас», или, наоборот, в следующем раунде переходим в стойку», — заявил Мендес в подкасте Submission Radio.