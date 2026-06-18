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Экс-чемпион ACA Гончаров: был одной ногой в UFC, но Мик Мейнард предвзято ко мне отнёсся

Экс-чемпион ACA Гончаров: был одной ногой в UFC, но Мик Мейнард предвзято ко мне отнёсся
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Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров рассказал о причинах долгого перерыва и неудачной попытке подписаться в UFC.

«В эти два года я восстанавливался, травмы были, было психологическое опустошение. Я пытался подписаться в UFC, но не удалось мне это сделать. Вроде бы всю жизнь шёл, однако получил свой шанс слишком поздно и по определённым критериям не прошёл. Как-нибудь расскажу на подкасте подробнее, но я буквально одной ногой уже был в UFC. Как я понимаю, Мик Мейнард ко мне отнёсся предвзято, но все остальные были готовы меня взять. И даже Дана с теплотой говорил и был готов меня взять. У нас была личная беседа после боя Сергея Павловича в Шанхае», — приводит слова Гончарова Sports.ru.
Гончарову 37 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Гончаров имеет 21 победу, из которых девять были одержаны досрочно, и три поражения.

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