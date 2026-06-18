Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

С бойца UFC Тима Минса сняли обвинение в жестоком обращении с ребёнком

С бойца UFC Тима Минса сняли обвинение в жестоком обращении с ребёнком
Комментарии

Прокуратура округа Берналилло (штат Нью-Мексико) сняла обвинение в жестоком обращении с ребёнком с бойца UFC Тима Минса. Причиной стала неявка свидетеля в суд, сообщает издание MMA Junkie.

Обвинение было отклонено без предубеждения, что позволяет прокуратуре возобновить дело в будущем.

Минс, которому 42 года, был арестован 22 апреля после того, как, по данным полиции, ударил головой свою 17-летнюю дочь, схватил её за горло, бросил картофелину в лицо и нанёс удар кулаком. Боец утверждает, что схватил дочь, чтобы остановить её нападение на него. Конфликт произошёл из-за спора о домашних обязанностях.

Тим Минс по прозвищу Грязная Птица (33-17-1 MMA, 15-14 UFC) является одним из самых опытных бойцов в ростере UFC. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2024 года, когда проиграл судейским решением Курту Макги в своём 30-м бою под эгидой организации.

Связанные новости:
Боец UFC Тим Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребёнком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android