С бойца UFC Тима Минса сняли обвинение в жестоком обращении с ребёнком

Прокуратура округа Берналилло (штат Нью-Мексико) сняла обвинение в жестоком обращении с ребёнком с бойца UFC Тима Минса. Причиной стала неявка свидетеля в суд, сообщает издание MMA Junkie.

Обвинение было отклонено без предубеждения, что позволяет прокуратуре возобновить дело в будущем.

Минс, которому 42 года, был арестован 22 апреля после того, как, по данным полиции, ударил головой свою 17-летнюю дочь, схватил её за горло, бросил картофелину в лицо и нанёс удар кулаком. Боец утверждает, что схватил дочь, чтобы остановить её нападение на него. Конфликт произошёл из-за спора о домашних обязанностях.

Тим Минс по прозвищу Грязная Птица (33-17-1 MMA, 15-14 UFC) является одним из самых опытных бойцов в ростере UFC. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2024 года, когда проиграл судейским решением Курту Макги в своём 30-м бою под эгидой организации.