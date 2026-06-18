Волкановски: Топурия был слишком агрессивным в бою с Гейджи

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски проанализировал поражение испано-грузина Илии Топурии от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США). Гейджи победил техническим нокаутом, нанеся испанцу первое поражение в карьере.

«Думаю, что Илия был слишком агрессивным. Он поспешил и поэтому получил много урона достаточно быстро. Он поспешил, подумав: «Я финиширую его. Прямо сейчас. Это турнир в Белом доме. Нужен ещё один нокаут в первом раунде». У него действительно могло получиться, но в случае, если подобное не удаётся, ты натыкаешься на удары и выдыхаешься. Это и произошло. Илия пошёл на риск», – приводит слова Волкановски журналист Ариэль Хельвани в социальной сети Х.