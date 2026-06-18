Хабиб Нурмагомедов предположил, кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в лёгком весе и член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу – 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Своё мнение боец высказал в интервью Okko Sport.

Пятёрка главных кандидатов на звание лучшего бомбардира ЧМ-2026, по мнению Нурмагомедова:

1. Килиан Мбаппе (сборная Франции).

2. Лаутаро Мартинес (сборная Аргентины).

3. Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).

4. Жоау Феликс (сборная Португалии).

5. Гарри Кейн (сборная Англии).

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC.