Тиаго Мойзес исключён из ростера UFC после 16 боёв под эгидой организации — MMA Fighting

Бразильский легковес Тиаго Мойзес, одержавший восемь побед в UFC, был исключён из ростера организации, сообщает издание MMA Fighting.

31-летний боец подписал контракт с UFC после нокаута в первом раунде на шоу Dana White's Contender Series в 2018 году. Половину своих побед в организации он одержал досрочно. Последний раз Мойзес выходил в октагон в апреле в Канаде, где уступил раздельным решением судей Гэйджу Янгу на UFC Fight Night 273.

Бывший чемпион RFA в лёгком весе покидает UFC с профессиональным рекордом 19-10, имея статистику 8-8 под эгидой организации.

Как отмечает источник, исключение из ростера не означает, что промоушен не сможет переподписать Мойзеса в будущем, однако на данный момент он больше не состоит в контракте с организацией.