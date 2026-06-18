Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тиаго Мойзес исключён из ростера UFC после 16 боёв под эгидой организации — MMA Fighting

Тиаго Мойзес исключён из ростера UFC после 16 боёв под эгидой организации — MMA Fighting
Комментарии

Бразильский легковес Тиаго Мойзес, одержавший восемь побед в UFC, был исключён из ростера организации, сообщает издание MMA Fighting.

31-летний боец подписал контракт с UFC после нокаута в первом раунде на шоу Dana White's Contender Series в 2018 году. Половину своих побед в организации он одержал досрочно. Последний раз Мойзес выходил в октагон в апреле в Канаде, где уступил раздельным решением судей Гэйджу Янгу на UFC Fight Night 273.

Бывший чемпион RFA в лёгком весе покидает UFC с профессиональным рекордом 19-10, имея статистику 8-8 под эгидой организации.

Как отмечает источник, исключение из ростера не означает, что промоушен не сможет переподписать Мойзеса в будущем, однако на данный момент он больше не состоит в контракте с организацией.

Может быть интересно:
«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева
«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android