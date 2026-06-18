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Джастин Гейджи прокомментировал завоевание пояса на турнире UFC Freedom 250

Джастин Гейджи прокомментировал завоевание пояса на турнире UFC Freedom 250
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Американский боец Джастин Гейджи, ставший чемпионом UFC в лёгком весе на турнире Freedom 250, опубликовал эмоциональное обращение, в котором поблагодарил семью и поделился мыслями о пройденном пути.

«Я так горжусь тем шедевром, который создал на этом пути, начавшемся в 2008 году. Каждый человек, место или событие, с которым я сталкивался или которое происходило со мной или ради меня, давало мне знания, необходимые для того, чтобы подготовить мой разум и тело к этому моменту — турниру UFC Freedom 250.

У меня есть семья, которая верила в меня больше, чем я сам мог бы поверить в себя, и без них я бы давно сдался. Я — чемпион UFC в лёгком весе. Все сообщения, слова поддержки и признательности доставляют мне огромную радость», — написал Гейджи в социальной сети.

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