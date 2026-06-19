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Камару Усман: Гейджи — более заслуженный легковес, чем Хабиб Нурмагомедов

Камару Усман: Гейджи — более заслуженный легковес, чем Хабиб Нурмагомедов
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высоко оценил карьеру американца Джастина Гейджи, заявив, что тот является самым заслуженным бойцом в истории лёгкого веса — даже более заслуженным, чем Хабиб Нурмагомедов, Би-Джей Пенн и Чарльз Оливейра.

«Гейджи – более заслуженный легковес, чем Хабиб Нурмагомедов, Би Джей Пенн и Чарльз Оливейра. Я не говорю, что он лучший в истории лёгкого веса, но считаю его самым заслуженным. Что я имею в виду под этим? Слушайте, у Джастина Гейджи есть титул другой организации, он пришёл с ним в UFC, предварительно защитив его несколько раз. За каждый бой в UFC он заработал бонус. Кроме того, он первый в истории двукратный временный чемпион UFC, обладатель титула BMF, а теперь ещё и неоспоримый чемпион», — приводит слова Усмана Pound 4 Pound в социальной сети Х.

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