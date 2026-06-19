«Я так не поступаю». Даниэль Кормье — о скандале со взломанным аккаунтом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что его аккаунт в социальной сети X был взломан и он не имеет отношения к скандальному посту, появившемуся в его профиле во время мероприятия UFC в Белом доме.

«В воскресенье я приезжаю на турнир UFC. Двое сотрудников отдела социальных сетей UFC говорят мне: «Мы как раз только что о тебе говорили». Я спросил: «О чём?» Они ответили: «О тебе и Эрике Трампе». Я спросил: «А что такое между мной и Эриком Трампом?» Ребята, это было в 18:30 в воскресенье вечером. Я прихожу на мероприятие, а они рассказывают мне о чём-то, о чём я понятия не имею. Я не знаю, как долго это было в Сети. Я не знаю, как давно это удалили.

Так вот, кто бы это ни сделал, кто бы ни взломал мой аккаунт в «Твиттере» (сейчас Х. — Прим. «Чемпионата»), они опубликовали этот пост, а потом удалили его, потому что думают, что люди поверят в подобную чушь. В конце концов, я бы никогда не стал делать ничего подобного. Я бы никогда не стал участвовать в таких разговорах. Я бы никогда не зашел в «Твиттер» и не опубликовал бы это после участия в таких разговорах. Я просто не стал бы этого делать. Я так не поступаю.

[...] Сегодня утром я до сих пор с трудом могу войти в свой аккаунт в «Твиттере». Последние два с половиной дня я пытаюсь договориться с ними, чтобы мне вернули доступ к аккаунту, потому что во время шоу мне сказали сменить пароль. Я пытаюсь вести прямую трансляцию исторического события, и прямо посреди всего этого мне приходится менять пароль к своему аккаунту, чтобы убедиться, что люди не делают и не публикуют оттуда каких-то безумных вещей, в то время как я пытаюсь транслировать один из самых важных моментов в всей моей карьере.

Не думаю, что он [Эрик Трамп] настолько глуп, чтобы так поступить. Не думаю, что кто-то был бы настолько глуп, чтобы так поступить с человеком, которого просто не знает. Он меня не знает! И, по логике вещей! В «Твиттере», с самого момента его появления, чтобы общаться с кем-то, вы и этот человек должны подписаться друг на друга, чтобы отправлять личные сообщения. Мы не подписаны друг на друга ни в одной социальной сети… Если быть совершенно честным, я встретил Дональда Трампа-младшего в субботу и принял его за Эрика Трампа. Я не слежу за политикой так внимательно. Просто не слежу.

У меня всё логично. Я бы никогда не стал делать ничего подобного, во-первых, потому что я просто не стал бы этого делать. В этом нет смысла. А во-вторых, не тогда, когда ты готовишься выйти и пытаешься осветить самый важный вечер всей своей карьеры. Потому что если бы я так поступил, готовясь выйти в октагон, то вдруг оказался бы в окружении всех тех людей, которых я пытаюсь разоблачить. Это не имеет смысла. Это действительно не имеет смысла.

Мало того, у меня есть семья. В любой ситуации, если ты начнёшь критиковать что-то подобное — например, когда мы находимся в качестве гостей на лужайке Белого дома — и начнёшь критиковать семью, которая сейчас проживает в Белом доме, ты рискуешь лишиться работы. А как же мои дети? А как же моя семья? И хотя я сомневаюсь, что такое могло бы произойти, но это просто не имеет смысла.

Это стало для меня проблемой. Не с UFC, а со спонсорами. Я провёл с ними больше бесед, чем за последние несколько лет, потому что каждая компания, с которой я контактировал, в целом довольна тем, как складываются наши отношения. Но сейчас спонсоры обращаются ко мне по поводу этой истории. А это просто неправда. Поэтому я раздражаюсь и расстраиваюсь, потому что не понимаю, почему я говорю вам, что это неправда, а люди, похоже, просто не хотят в это верить», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.