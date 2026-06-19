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Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: где смотреть бой, на каком канале

Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: где смотреть бой, на каком канале
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Сегодня, 19 июня, в Омске на «G-Drive Арене» состоится турнир ACA 204, в главном событии которого российский боец Александр Шлеменко проведёт поединок против болгарина Николы Дипчикова. Начало турнира запланировано на 15:00 по московскому времени.

Трансляция всего вечера ACA 204 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Главный бой Шлеменко — Дипчиков запланирован на 20:30 мск.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Никола Дипчиков

42-летний Шлеменко имеет на своём счету 68 побед, 17 поражений и одну ничью. В предыдущем бою российский ветеран уступил Владиславу Ковалёву на турнире RCC 23 в сентябре 2025 года. На счету 42-летнего Дипчикова 24 победы и 12 поражений, ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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