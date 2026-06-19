Шлеменко — Дипчиков: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 июня, в Омске на «G-Drive Арене» состоится турнир ACA 204, в главном событии которого российский боец Александр Шлеменко проведёт поединок против болгарского спортсмена Николы Дипчикова. Начало турнира запланировано на 15:00 по московскому времени.

Трансляция всего вечера ACA 204 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Начало главного боя Шлеменко — Дипчиков запланировано на 20:30 мск.

42-летний Шлеменко имеет на своём счету 68 побед, 17 поражений и одну ничью. В предыдущем бою российский ветеран уступил Владиславу Ковалёву на турнире RCC 23 в сентябре 2025 года. На счету 42-летнего Дипчикова 24 победы и 12 поражений, ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.