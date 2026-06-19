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Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Шлеменко — Дипчиков: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 июня, в Омске на «G-Drive Арене» состоится турнир ACA 204, в главном событии которого российский боец Александр Шлеменко проведёт поединок против болгарского спортсмена Николы Дипчикова. Начало турнира запланировано на 15:00 по московскому времени.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Никола Дипчиков

Трансляция всего вечера ACA 204 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Начало главного боя Шлеменко — Дипчиков запланировано на 20:30 мск.

42-летний Шлеменко имеет на своём счету 68 побед, 17 поражений и одну ничью. В предыдущем бою российский ветеран уступил Владиславу Ковалёву на турнире RCC 23 в сентябре 2025 года. На счету 42-летнего Дипчикова 24 победы и 12 поражений, ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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