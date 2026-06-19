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Майкл Биспинг высказался о поражении Перейры в бою с Ганом

Майкл Биспинг высказался о поражении Перейры в бою с Ганом
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг прокомментировал поражение Алекса Перейры от Сириля Гана в бою за временный титул в тяжёлом весе, который прошёл 15 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома в Вашингтоне. Перейра проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Слушайте, он проиграл. В этом нет ничего постыдного. Сидеть здесь, жаловаться и плакать из-за того, что против тебя якобы нарушили правила, – вот это не очень красиво», – заявил Биспинг в видео на своём YouTube-канале.

На счету Алекса Перейры теперь 13 побед и четыре поражения в ММА. У Сириля Гана 14 побед, два поражения и один бой, оставшийся без результата.

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