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Турнир АСА с боем Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: полный кард участников, список бойцов

Турнир АСА с боем Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: кард участников, список бойцов
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19 июня в Омске на «G-Drive Арене» пройдёт турнир ACA 204, главным событием которого станет поединок российского бойца Александра Шлеменко против болгарина Николы Дипчикова. Начало ивента запланировано на 13:40 по московскому времени, основной кард стартует в 18:40.

Прочие бои 2026. АСА
Александр Шлеменко — Никола Дипчиков
19 июня 2026, пятница. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Никола Дипчиков

Полный кард турнира ACA 204

Основной кард:

  • Александр Шлеменко — Никола Дипчиков;
  • Евгений Гончаров — Хадис Ибрагимов;
  • Алексей Шуркевич — Черси Дудаев;
  • Мухумат Вахаев — Антон Вязигин;
  • Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев.

Предварительный кард:

  • Глеб Хабибуллин — Александр Грозин;
  • Александр Матмуратов — Магомед Сулумов;
  • Леонардо Сильва — Сулим Баталов;
  • Марк Хульм — Артём Фролов;
  • Шамиль Абдулаев — Руслан Габараев;
  • Оганес Восканян — Николай Алексахин;
  • Нашхо Галаев — Висенте Варгас;
  • Владислав Янковский — Владимир Васильев;
  • Эльдар Мунапов — Вячеслав Свищёв;
  • Александр Трескин — Валерий Дашкевич;
  • Ахмед Магомедов — Тамерлан Темиров.
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