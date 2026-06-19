Турнир АСА с боем Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: кард участников, список бойцов

19 июня в Омске на «G-Drive Арене» пройдёт турнир ACA 204, главным событием которого станет поединок российского бойца Александра Шлеменко против болгарина Николы Дипчикова. Начало ивента запланировано на 13:40 по московскому времени, основной кард стартует в 18:40.

Полный кард турнира ACA 204

Основной кард:

Александр Шлеменко — Никола Дипчиков;

Евгений Гончаров — Хадис Ибрагимов;

Алексей Шуркевич — Черси Дудаев;

Мухумат Вахаев — Антон Вязигин;

Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев.

Предварительный кард: