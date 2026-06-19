Турнир АСА с боем Александр Шлеменко — Никола Дипчиков: кард участников, список бойцов
19 июня в Омске на «G-Drive Арене» пройдёт турнир ACA 204, главным событием которого станет поединок российского бойца Александра Шлеменко против болгарина Николы Дипчикова. Начало ивента запланировано на 13:40 по московскому времени, основной кард стартует в 18:40.
Полный кард турнира ACA 204
Основной кард:
- Александр Шлеменко — Никола Дипчиков;
- Евгений Гончаров — Хадис Ибрагимов;
- Алексей Шуркевич — Черси Дудаев;
- Мухумат Вахаев — Антон Вязигин;
- Руслан Шамилов — Дмитрий Арышев.
Предварительный кард:
- Глеб Хабибуллин — Александр Грозин;
- Александр Матмуратов — Магомед Сулумов;
- Леонардо Сильва — Сулим Баталов;
- Марк Хульм — Артём Фролов;
- Шамиль Абдулаев — Руслан Габараев;
- Оганес Восканян — Николай Алексахин;
- Нашхо Галаев — Висенте Варгас;
- Владислав Янковский — Владимир Васильев;
- Эльдар Мунапов — Вячеслав Свищёв;
- Александр Трескин — Валерий Дашкевич;
- Ахмед Магомедов — Тамерлан Темиров.
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