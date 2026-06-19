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Мендес: бой Махачева и Макгрегора мог бы стать величайшим в истории UFC

Мендес: бой Махачева и Макгрегора мог бы стать величайшим в истории UFC
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Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что поражение Илии Топурии от Джастина Гейжи никак не повлияло на планы его команды. По словам специалиста, у россиянина достаточно соперников в новом дивизионе, а потенциальный бой с Конором Макгрегором после его возвращения может оказаться даже более значимым событием для UFC.

«Я ничуть не разочарован. Так угодно богу. Мы просто следуем тому, что Господь нам уготовил, и это означает, что мы продолжаем двигаться вперёд. Давайте посмотрим правде в глаза: у Ислама Махачева в весовой категории полусреднего веса хватает соперников. Нам не нужен был Топурия, чтобы Ислам вышел на новый уровень.

Может быть, если этот ирландский парень [Конор Макгрегор] решит… если он победит 11 июля, то почему бы и нет? Он готов к вызову, и мы тоже будем готовы. Если он победит… хотя, честно говоря, может быть, я и не хочу, чтобы он побеждал. Но если он победит, то, возможно, если он захочет, мы могли бы это обсудить.

Это был бы не менее важный бой, а, честно говоря, возможно, даже более. Если он одержит победу, то, на мой взгляд, это событие станет ещё весомее. А случись такое — вполне вероятно, мы получим самый великий поединок в истории UFC. Он привносит в это противостояние очень многое. Будь у меня список желаний, именно это я бы и загадал», — заявил Мендес в подкасте Submission Radio.

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