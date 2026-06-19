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Майкл Чендлер высказался о своём поражении в бою с Руффи на турнире UFC Freedom 250

Майкл Чендлер высказался о своём поражении в бою с Руффи на турнире UFC Freedom 250
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Американский боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал своё поражение от бразильца Маурисио Руффи на турнире UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне (США). Бой закончился досрочной победой Руффи нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Маурисио Руффи (W) — Майкл Чендлер
15 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Маурисио Руффи
Окончено
TKO
Майкл Чендлер

«В такие моменты жизни все наблюдают за тем, как ты реагируешь на трудности. И я обещаю вам, что, как и всегда, буду реагировать как чемпион. Обидно, потому что я знаю, как готовился. Клянусь, я подготовился настолько хорошо, насколько вообще способен человек. Не оставил без внимания ни одной детали.

Я могу спокойно смотреть себе в глаза, потому что сделал абсолютно всё возможное в этом лагере. Мы были готовы – просто не справились. И тут не может быть никаких оправданий. Гораздо лучше быть тем, кто рискнул и потерпел неудачу, чем сидеть на обочине жизни и рассуждать о тех, кто осмелился рискнуть и проиграл», — приводит слова Чендлера портал MMA Fighting.

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