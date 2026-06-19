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Хабиб Нурмагомедов — о бое Ислама Махачева с Ианом Гарри: нет предела совершенству

Хабиб Нурмагомедов — о бое Ислама Махачева с Ианом Гарри: нет предела совершенству
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс титульного боя за звание чемпиона UFC в полусредней весовой категории между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330, который состоится 16 августа в Филадельфии (США).

«Нет предела совершенству. Путь продолжается», — написал спортсмен, прикрепив афишу предстоящего поединка в социальной сети.

Бой Махачева с Гарри станет главным событием вечера. Действующий чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение. В последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и защитил титул.

Иан Гарри является первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг. В последнем бою 22 ноября на турнире в Катаре ирландец единогласным решением судей победил американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде 27-летнего ирландца 17 побед (восемь досрочных) и одно поражение.

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