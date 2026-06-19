Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
Смотреть трансляцию
14:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гейджи раскрыл свои планы на возвращение в октагон

Гейджи раскрыл свои планы на возвращение в октагон
Комментарии

Американский боец Джастин Гейджи, ставший чемпионом UFC в лёгком весе на турнире Freedom 250, раскрыл свои планы на возвращение в октагон. Гейджи сообщил, что вряд ли проведёт ещё один бой до конца 2026 года. По его словам, он уже дважды выходил в октагон за последние шесть месяцев и нуждается в восстановлении.

«Я уже дрался дважды в этом году, и очень редко вы видите меня дважды за год, так что шанс, что я вообще рассмотрю возможность снова драться в этом году, с учётом того, через что я прошёл, очень, очень, очень маленький. Мне нужен отдых», — приводит слова Гейджи портал Bloody Elbow.

После победы над Топурией в рекорде Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Камару Усман: Гейджи — более заслуженный легковес, чем Хабиб Нурмагомедов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android