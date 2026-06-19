Гейджи раскрыл свои планы на возвращение в октагон

Американский боец Джастин Гейджи, ставший чемпионом UFC в лёгком весе на турнире Freedom 250, раскрыл свои планы на возвращение в октагон. Гейджи сообщил, что вряд ли проведёт ещё один бой до конца 2026 года. По его словам, он уже дважды выходил в октагон за последние шесть месяцев и нуждается в восстановлении.

«Я уже дрался дважды в этом году, и очень редко вы видите меня дважды за год, так что шанс, что я вообще рассмотрю возможность снова драться в этом году, с учётом того, через что я прошёл, очень, очень, очень маленький. Мне нужен отдых», — приводит слова Гейджи портал Bloody Elbow.

После победы над Топурией в рекорде Джастина Гейджи 28 побед и пять поражений.