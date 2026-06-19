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Адесанья назвал бой, который «стал бы безумием» для чемпиона UFC Гейджи

Адесанья назвал бой, который «стал бы безумием» для чемпиона UFC Гейджи
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что следующим соперником действующего чемпиона лёгкого дивизиона Джастина Гейджи должен стать победитель реванша между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

По мнению нигерийца, именно такой поединок стал бы самым громким вариантом для американца после победы над Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Думаю, Гейджи должен сидеть в первом ряду на бое Макса и Конора в Лас-Вегасе. У него уже есть история с Максом — он хочет реванша. Но Конор против Гейджи… Такой бой кормил бы семьи. Кормил бы целые страны. Это было бы безумием», — сказал Адесанья в разговоре с Деметриусом Джонсоном.

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