Адесанья назвал бой, который «стал бы безумием» для чемпиона UFC Гейджи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что следующим соперником действующего чемпиона лёгкого дивизиона Джастина Гейджи должен стать победитель реванша между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем.

По мнению нигерийца, именно такой поединок стал бы самым громким вариантом для американца после победы над Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250.

«Думаю, Гейджи должен сидеть в первом ряду на бое Макса и Конора в Лас-Вегасе. У него уже есть история с Максом — он хочет реванша. Но Конор против Гейджи… Такой бой кормил бы семьи. Кормил бы целые страны. Это было бы безумием», — сказал Адесанья в разговоре с Деметриусом Джонсоном.