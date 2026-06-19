Экс-боец UFC — о Махачеве: он обладает навыками, которые способны создать проблемы каждому

Бывший боец UFC американец Дэн Харди считает, что предстоящий бой между чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и Ианом Гарри станет серьёзным испытанием для ирландца.

«Это отличный бой. Иан Гарри уже давно говорит, что он будущее этого спорта — это даже отражено в его прозвище. Он всегда видел себя чемпионом, представлял этот момент. Но теперь в дивизионе появился Махачев.

У Ислама есть ответы практически на любой стиль. Неважно, где окажется бой, — он обладает навыками, которые способны создать проблемы каждому сопернику. Конечно, после работы в Бразилии и серьёзного внимания к джиу-джитсу Гарри будет гораздо увереннее чувствовать себя в партере. Но я не уверен, что можно где-то воспроизвести то давление, которое оказывает Махачев. Чтобы по-настоящему это понять, нужно тренироваться в борцовском зале в Дагестане.

Сейчас UFC постоянно подписывает бойцов из команды Хабиба. Они словно сделаны по одному шаблону: великолепная борьба, постоянное давление, а теперь ещё и качественная ударная техника. В этом зале невероятно высокий уровень, а Махачев находится на самой вершине. Все там стремятся достичь его уровня, и каждый из них опасен.

Поэтому я не знаю, где Гарри сможет найти спарринг-партнёра, который даст ему необходимую подготовку к такому сопернику. К тому же после перехода в полусредний вес Махачев выглядит гораздо более здоровым и физически сильным.

Гарри — очень техничный ударник, но ему нужно наносить реальный урон Махачеву. Он не сможет просто 25 минут работать на очки и держать дистанцию — рано или поздно Ислам до него доберётся», — заявил Харди в разговоре с обозревательницей Хелен Йи.