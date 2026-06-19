UFC Freedom 250 собрал 17 млн зрителей и стал самым популярным стримом в истории Paramount

Турнир UFC Freedom 250, прошедший на лужайке Белого дома, привлёк в общей сложности 17 млн зрителей в США и Латинской Америке и стал самым успешным эксклюзивным прямым эфиром в истории стримингового сервиса Paramount+.

Как сообщила платформа в своём пресс-релизе, средняя аудитория турнира составила 8,2 млн зрителей. В США трансляцию в среднем смотрели 7 млн человек, ещё около 1,2 млн — в странах Латинской Америки.

Показатель в 17 млн отражает количество уникальных пользователей, которые посмотрели не менее одной минуты трансляции. Эти данные не учитывают отложенные просмотры.

Главным событием UFC Freedom 250 стал бой за звание чемпиона лёгкого веса, в котором Джастин Гейджи победил Илию Топурию. В соглавном поединке Сириль Ган нокаутировал Алекса Перейру и завоевал временный титул в тяжёлом весе.

Кроме того, турнир вошёл в историю UFC как первый кард, на котором все поединки завершились досрочно.