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UFC Freedom 250 собрал 17 млн зрителей и стал самым популярным стримом в истории Paramount

UFC Freedom 250 собрал 17 млн зрителей и стал самым популярным стримом в истории Paramount
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Турнир UFC Freedom 250, прошедший на лужайке Белого дома, привлёк в общей сложности 17 млн зрителей в США и Латинской Америке и стал самым успешным эксклюзивным прямым эфиром в истории стримингового сервиса Paramount+.

Как сообщила платформа в своём пресс-релизе, средняя аудитория турнира составила 8,2 млн зрителей. В США трансляцию в среднем смотрели 7 млн человек, ещё около 1,2 млн — в странах Латинской Америки.

Показатель в 17 млн отражает количество уникальных пользователей, которые посмотрели не менее одной минуты трансляции. Эти данные не учитывают отложенные просмотры.

Главным событием UFC Freedom 250 стал бой за звание чемпиона лёгкого веса, в котором Джастин Гейджи победил Илию Топурию. В соглавном поединке Сириль Ган нокаутировал Алекса Перейру и завоевал временный титул в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия
UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

Кроме того, турнир вошёл в историю UFC как первый кард, на котором все поединки завершились досрочно.

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