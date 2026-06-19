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Гарсия — Топурии: я же говорил тебе, что гордыня предшествует падению

Гарсия — Топурии: я же говорил тебе, что гордыня предшествует падению
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия прокомментировал поражение испано-грузина Илии Топурии от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250, который прошёл 15 июня у Белого дома в Вашингтоне. Гейджи победил техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Илия, я же говорил тебе, что гордыня предшествует падению. Он был слишком дерзким, безумно недооценивал своего соперника и в итоге был унижен. Всё просто. Я думаю, что он лучший боец, чем Гейджи, но он позволил гордыне взять верх. Он думал, что побьёт меня, Кроуфорда, даже говорил что-то о том, что однажды сможет боксировать с Саулем Альваресом. У этого парня голова была не на месте! Он на всех набрасывался как сумасшедший», — приводит слова Гарсии портал BJ Penn.

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