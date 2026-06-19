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О'Мэлли: брат Топурии даже не посмотрел на меня, хотя я пожал руки всей его команде

О'Мэлли: брат Топурии даже не посмотрел на меня, хотя я пожал руки всей его команде
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли заявил, что брат Илии — Александр Топурия — проигнорировал его во время турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома.

«Я сделал пару шуток про рост, но что ты сделаешь? Он [Илия] тоже надо мной шутил. Говорил, что у меня уродливые татуировки. Когда правда задевает, иногда просто приходится это проглотить.

Однако его брат даже на меня не посмотрел. Я со всеми в его команде поздоровался, пожал руки, признал их, но он на меня вообще не смотрел, не хотел смотреть. Ему просто не нравится, я это видел», — рассказал О'Мэлли в видео для YouTube-канала Tim Welch.

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